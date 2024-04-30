Президент России принял приглашение от ассоциации «Женщины Бизнеса» обсудить женское предпринимательство

Мы ждём вас в городе Санкт-Петербург», — обратилась к Президенту Елена Галушко в рамках съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

Президент России Владимир Путин принял приглашение председателя регионального отделения «Женщины Бизнеса», основателя холдинга по образовательным проектам «Кадры решают всё» Елены Галушко посетить деловой обед с женщинами-предпринимателями на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

«Можете ли Вы на экономическом форуме нам, 62 регионам-лидерам, уделить время женскому предпринимательству. Мы приглашаем вас на обед, поговорить. Я имею смелость это сказать и хочу Вас поблагодарить за то, что нас поддерживаете. Мы ждём вас в городе Санкт-Петербург», — обратилась к Президенту с вопросом Елена Галушко в рамках съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

Отвечая на вопрос, Владимир Путин заявил, что роль женщин в предпринимательском сообществе нашей страны становится всё более и более заметной. Они являются организаторами многих предприятий.

«Это говорит о зрелости нашего общества и предпринимательского сообщества. Все с уважением относятся к женщинам, которые добиваются успеха, и мы должны делать всё, чтобы эту тенденцию поддержать. Поэтому с удовольствием принимаю ваше предложение на обед <…> Договорились, обязательно встретимся и проведём такую деловую встречу», — сказал Президент.

Елена Галушко на своей странице «Вконтакте» опубликовала видеозапись с мероприятия и прокомментировала: «Это был моя мечта – задать вопрос Президенту моей страны. И сегодня она осуществилась!»

В комментарии к публикации подписчики пишут поздравления и слова поддержки, выражают надежду, что разговор с лидером государства состоится. Никто так, как женщины, не сможет обсудить с Владимиром Путиным кадровую политику, традиционные семейные ценности, да и в целом вопросы духовно-нравственного возрождения России, отметил один из комментаторов.

Особенно если речь идёт о таких патриотах, как Елена Галушко, которая выступает достойным примером настоящего профессионала, занимающегося созидательным трудом. Она является лидером ПАРТИИ ДЕЛА в Санкт-Петербурге, председателем Санкт-Петербургского отделения Общероссийской общественной организации «Женщины Бизнеса» и председателем комиссии по промышленному туризму при комитете туризма Торгово-промышленной палаты Санкт-Петербурга. Занимает должность главы комитета по кадровой политике ассоциации «Женщины Бизнеса», а также является основателем ежегодного Всероссийского образовательного форума «Кадры решают всё» и основателем инновационной HR компании, в которую входят агентства по подбору персонала и образовательные платформы.