Цены на молоко могут вырасти в России на 7-9%

Эксперты связывают это с ростом доходов населения и высоким спросом.

Цены на молоко и молочную продукцию могут вырасти в России в самое ближайшее время. Эксперты связывают это с ростом доходов жителей страны и увеличившемся спросом.

Цены на молоко и молочную продукцию могут подняться в самое ближайшее время, себестоимость таких продуктов выросла в прошлом году на 16% и продолжает увеличиваться. По словам председателя Национального молочного союза Артема Белова, спрос на молоко и молочную продукцию растет во многом благодаря тому, что увеличиваются доходы населения. При этом себестоимость продукции тоже становится выше.

«Растет стоимость топлива, электроэнергии, те же заработные платы на производстве, — цитирует эксперта «Парламентская газета». — Всё это приводит к дополнительным издержкам, которые приходится учитывать».

Иллюстрация: “Блокнот”

Также на производителях отражается и повышение ключевой ставки — многие работают с кредитами, которые для бизнеса стали дороже. В 2023 году себестоимость сырого молока выросла на 16-17 процентов, похожую тенденцию ждут и в этом году.

Это может отразиться на ценах. Резкого и сильного скачка быть не должно — молоко входит в список социально значимых товаров, власти следят за ценами и стараются контролировать их. С другой стороны, яйца тоже были в этом списке, но в итоге сильно выросли в цене. Поэтому опасения сохраняются.

Эксперты отмечают, что молоко и молочная продукция практически не подорожали за последние 12 месяцев.

«Так, если килограмм сметаны в первую неделю января 2023 года стоил 389 рублей, то в аналогичном периоде 2024-го ее стоимость выросла на 3,63 рубля, а к середине февраля она составила 287,56 рубля. Пастеризованное молоко жирностью 2,5-3,2 процента подорожало с 73 рублей до 76,23, стерилизованное молоко даже подешевело — 98,28 и 95,48 рубля за литр соответственно», — отмечает доцент кафедры теории и социально-экономической статистики РЭУ им. Плеханова Ольга Лебединская.

Иллюстрация: “Блокнот”

Ситуация может измениться уже к осени. Растут затраты на логистику, растут спрос, нужно обновлять оборудование, модернизировать старые мощности. Это всё повлечет рост цен в среднем на 7-9%.

По данным Росстата, за прошлую неделю в России выросли цены на молоко и сыры, но не намного, примерно на 0,2-0,3%.

По итогам 2023-го рост тоже небольшой. Стоимость сметаны практически не изменилась (в среднем 242 рубля за килограмм), также стабильными остались цены на йогурт (213 рублей за литр), сгущенки и сливок (288 рублей), простокваши (138 рублей). На 1% подорожала ряженка, кефир, пастеризованное молоко, ультра пастеризованное молоко, на 9% — сухое молоко и сухие сливки, на 5% — весовой сыр. При этом за десять лет стоимость молока выросла больше, чем в два раза.

По данным ЦРПТ (Центр развития перспективных технологий), в 2023 году россияне купили более 7,4 млрд литров молочной продукции и спрос на неё стабильно растет.

Иллюстрация: inflatio.ru, скриншот

В Союзмолоке (Национальный союз производителей молока) отмечают, что потребление молочной продукции в РФ в 2023 году стало максимальным с 1995 года — 249 кг на человека. При этом данные Росстата немного другие: в 1995 году потребление было 254 кг на человека, в 1990 — 387 кг.

Проведенный в прошлом году опрос показал, что 67% употребляют хотя бы одну порцию молочных продуктов в день. Примерно каждый пятый включает их в свой рацион не чаще двух-трех раз в неделю, а 15% опрошенных считают, что отказ от молочной продукции скорее полезен. Эксперты связывают это с мифами и заблуждениями, которые тиражируют в сети (например, что молоко вредно). Но при этом потребление остается высоким, поэтому если цены на молоко вырастут, то это ощутит большая часть страны.

Ранее одни ученые заявили, что отказ от мяса и молока поможет спасти планету, а другие — что отсутствие рыбы, мяса и молока в рационе вызывает проблемы с мозгом.

Новости экономики читайте здесь, на БлокнотРУ

#Рост доходов

#Рост цен

#Цены на продукты

#Цены на молоко