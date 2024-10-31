Богачей стало больше: в РФ растет количество семей, которым хватает денег на все

При этом половина жителей страны испытывают трудности с покупкой товаров длительного пользования и крупной бытовой техники.

Россияне стали жить хорошо: согласно данным Росстата, доля российских семей, которым на всё хватает денег, достигла исторического максимума. Правда, таких семей в общем количестве по-прежнему не много — всего около 5 процентов.

Тем не менее, доля семей, которым на всё хватает, в 4,9 процента стала самой высокой с 2016 года, выяснили РИА Новости. Для сравнения, годом ранее таких семей было 3,4 процента. Хватает на всё — это значит, что прямо сейчас такая семья без подготовки может позволить себе крупную покупку — например, автомобиль.

«Близких к 4,9 процента значений не было и в целом за год как минимум последние два десятилетия», — отмечает агентство.

До этого самые высокие доли семей, которым на всё хватает, были в 2019 и 2023 годах — 3,5 и 3,4 процента соответственно.

Иллюстрация: “Блокнот”.

Высока и доля семей, которым хватает на всё, кроме очень крупной покупки вроде дачи, квартиры и машины. Таких 37,4 процента, то есть более трети от общего количества.

Примерно половина россиян (47,6 процента) испытывают трудности с покупкой товаров длительного пользования и крупной бытовой техники. Каждый десятый признался, что денег на еду хватает, но есть трудности с оплатой ЖКХ и покупкой одежды. Отмечается, что это минимальное значение как минимум за последние 12 лет.

По данным Росстата, во втором квартале семей, которым не хватает денег на еду, не было. По данным ведомства, доходы россиян активно растут. Вот, недавно президент России Владимир Путин подписал закон о повышении МРОТ — минимального размера оплаты труда.

С 1 января 2025 года МРОТ составит аж 22 440 рублей (сейчас — 19 242 рубля в месяц). В думе шли разговоры о большем повышении хотя бы до 30 тысяч в месяц, но парламентарии эти предложения отвергли.

Фото: pixabay.com

Россияне считают, что статистические данные — поверхностны, а у обычных жителей страны не так всё прекрасно в финансовом плане, ведь цены стремительно растут. Вот что пишут читатели «Блокнота»:

«В России не осталось семей, которым не хватает на еду, добавились те которым не хватает на коммуналку, лекарства и одежду»;

«А пенсия у нас какая? Позорище»;

«Еда еде рознь. Можно покупать дешевые крупы, третьесортную колбасу и овощи не первой свежести — и вроде как не голодать, но ведь это не нормальное питание»;

«А чтоб зп 120 косарей иметь надо горбатится месяц без выходных. А жить когда?»;

«А как жить на пенсии в 13000 рублей??? Этих денег даже на продукты не хватает»;

«Минимальная пенсия и съёмное жильё… остаётся на хлеб».

Иллюстрация: “Блокнот”.

Ранее опросы показали, что для счастья россиянам надо зарабатывать не меньше 120 тысяч рублей ежемесячно. Однако такой доход есть далеко не у всех. 45% жителей страны признались, что им не хватает их зарплаты на основные нужды, а 36% еле-еле хватает на основные потребности.

По данным Росстата, инфляция с начала года составила всего 6,27%, однако россияне ощущают, что реальный рост намного выше. По некоторым позициям цены выросли очень заметно — на 25-30%. Например, заметно подорожало сливочное масло, картофель, молоко, хлеб, твердый сыр и яйца. Ну и конечно, дорогими стали кредиты, в том числе ипотека, так как Центробанк поднял ключевую ставку до 21 процента, что стало рекордом с 2002 года.

Ранее стало известно, что объем просроченной ипотеки тянется к 100 млрд рублей.