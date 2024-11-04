В Госдуме задумались о полной отмене монет

Россияне не любят мелочь и даже нередко оставляют ее на кассе, так что, быть может, она и не нужна, считают депутаты

Возможно, производить наличную мелочь нецелесообразно. Она не пользуется спросом у населения, заявил в беседе с корреспондентом РИА Новости депутат Госдумы Анатолий Аксаков (фракция СРЗП), возглавляющий комитет по финансовому рынку.

В этом плане он, как, видимо, и его коллеги по комитету, солидаризировался с Центробанком, которому монеты тоже не очень по душе. Так, в 2023 году вновь начали печататься пятирублевые купюры. Это было сделано в целях экономии: в банке пришли к выводу, что, несмотря на разницу в сроке службы, «бумажка» в пять рублей выгодней в производстве, чем монета аналогичного номинала.

По мнению депутата, решение производить деньги как можно более экономно – правильное. Более того, заявил он, народу металлические деньги сейчас особо и не нужны.

– Я вижу, что многие даже не берут мелочь, когда им дают сдачу,- поделился Аксаков своими наблюдениями, сделанными, вероятно, на кассах супермаркетов.

При этом, отмечает депутат, хоть в бумаге, хоть в металле, но должна быть возможность использовать 1 рубль.

В настоящее время в наличном обороте, по данным Центробанка, находится почти 73 миллиарда монет. Или плюс-минус 500 штук на каждого жителя России. Возможно, многие из них фактически потеряны и заметаются где-то первым снегом.

Вообще, в России в настоящее время отмирают не только монеты, но и наличные расчеты в принципе. Так, уже порядка 84% всех платежей проходит «по безналу» – банковскими картами либо переводами со счета на счет. Тем не менее, в отдаленных деревнях и селах или же просто в местах, куда «не добивает» интернет и бумажные деньги, и монеты (которые далеко не все оставляют на кассе) все еще нужны.