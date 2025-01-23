Это кризис? В России начались массовые увольнения, а Набиуллина может быть рада

Эксперты считают, что ЦБ может положительно отнестись к этой тенденции.

Случаев массовых увольнений в России становится всё больше, это может говорить о приближающемся экономическом кризисе, уверены эксперты. Финансовый аналитик Андрей Верников, обсуждая эту ситуацию, отметил, что глава Центробанка Эльвира Набиуллина, по его мнению, может рассматривать происходящее как неизбежный процесс оздоровления экономики.

Ещё в конце 2024 года многие эксперты выражали опасения относительно 2025-го, предрекая масштабные банкротства предприятий. Так, Андрей Верников предполагал, что этот процесс начнётся в третьем или четвёртом квартале.

Но похоже, что началось раньше — якобы такие тенденции есть в «Газпроме», дочках «Сбербанка» и некоторых других компаниях. Так, «Газпром» решил сократить свой управленческий аппарат практически наполовину.

Фото: pixabay.com

По мнению экономического обозревателя телеканала «Царьград» Юрия Пронько, происходящее можно сравнить с кризисом 2008–2009 годов, когда многих сотрудников, особенно в банковском и инвестиционном секторах, увольняли «пачками». Тогда было ощущение, что многие позиции избыточны. Сейчас Россия сталкивается с похожей ситуацией.

Кого затронет кризис

Массовые сокращения прежде всего коснутся тех отраслей, которые не получают существенной государственной поддержки, считает Андрей Верников. По его словам, некоторые сектора экономики не имеют защитников, которые могли бы защитить их интересы и обеспечить финансовую помощь.

В таких случаях, предполагает аналитик, ЦБ может отреагировать даже положительно и заявить, что «освободившиеся людские ресурсы можно будет направить в более нужные сферы».

Эксперты отмечают, что такие «чистки» характерны даже для крупных корпораций, включая государственные. В условиях, когда высокие доходы от экспорта энергоресурсов больше не могут компенсировать низкую эффективность управления, компании вынуждены оптимизировать свои расходы.

Фото: pixabay.com

ЦБ может отреагировать положительно

Есть мнение, что политика Центробанка сейчас только усугубляет ситуацию. Как считает депутат Государственной думы Михаил Делягин, высокая ключевая ставка, достигавшая 16%, заставила предприятия набирать кредиты с плавающей процентной ставкой в надежде на её скорое снижение. Однако снижения в скором времени не предвидится — ставка держится на уровне 21%, планы ЦБ поменялись и серьезное смягчение денежно-кредитной политики теперь ожидается не раньше 2026 года.

«Долговой капкан сжимается всё сильнее», — подчеркнул Делягин.

Он отмечает, что непоследовательность сигналов Центробанка подрывает доверие бизнеса. Многие предприятия не справляются с высокими процентными платежами и рискуют оказаться на грани банкротства. Денег им брать по сути неоткуда.

Фото: ЦБ РФ.

Россию ждет новый кризис?

Экономисты опасаются, что массовые банкротства и увольнения могут стать только началом более серьёзного кризиса. В условиях растущего давления на бизнес, снижение рабочих мест может привести к увеличению социальной напряжённости.

Ситуация в российской экономике сегодня напоминает «отлив», когда становятся очевидны слабые места системы управления и структурные проблемы. Эксперты призывают власти пересмотреть текущие подходы к денежно-кредитной политике, чтобы избежать разрушительных последствий.

Отметим, что в середине 2024 года Центробанк давал прогноз, согласно которому в 2025 году не исключен глобальный финансовый кризис. Причем, говорилось, что если это произойдет, то ключевая ставка может вырасти до 22%.