Названы продукты, которые подорожают больше всего в 2025 году

Эксперты прогнозируют значительный рост цен на продукты и напитки.

В 2025 году российские потребители столкнутся с ощутимым ростом цен на основные продукты питания, включая картофель, яйца, алкоголь и кофе. Финансовый аналитик и экономист Александр Разуваев отметил, что тенденция подорожания уже заметна на примере «новогоднего набора» продуктов, цены на который резко увеличились.

Экономист обратил внимание, что на фоне ослабления рубля Россия активно использует импортозамещение: продукты поступают из Белоруссии, Азербайджана и других стран. Однако, по его мнению, это не предотвращает рост цен. Разуваев подчеркнул, что ослабление рубля особенно сильно отразится на стоимости алкоголя. Он также напомнил, что инфляция непропорционально влияет на социальные группы: чем ниже доходы граждан, тем ощутимее для них повышение цен, пишет News.ru.

Эксперты предупредили, что в новогодние праздники 2025 года стоимость пива на российских прилавках может увеличиться в среднем на 10%. Производители объясняют это предстоящим повышением акцизов, которое вступит в силу с 1 января 2025 года, а также общей экономической ситуацией, включающей рост инфляции и удорожание сырья

Стоимость кофе в России, по оценкам экспертов, в 2025 году также увеличится на 50%, что станет рекордным ростом с 1977 года. Экономист Инна Литвиненко в беседе с «Подмосковье сегодня» подчеркнула, что такая тенденция сохранится до 2035 года. Основными причинами резкого удорожания стали климатические изменения и геополитические факторы.

Литвиненко пояснила, что производители кофе, такие как страны Западной Африки, Бразилии и Вьетнама, страдают от природных катаклизмов. В 2024 году эти регионы столкнулись с засухами и наводнениями, которые нанесли серьёзный ущерб производству арабики и робусты — двух ключевых сортов кофе.

Эксперты также обратили внимание на роль геополитики в удорожании кофе. Санкции против России ограничивают поставки удобрений, необходимых для кофейных деревьев. Это усугубляет ситуацию на мировом рынке кофе, делая его производство дороже.

Сергей Юшин, директор цепочки поставок ООО «МилФудс», рассказал, что российские производители по-разному реагируют на рыночные изменения. Некоторые из них стараются реализовать текущие запасы по старым ценам, тогда как другие уже закладывают будущие изменения в стоимость товаров. Это приведет к значительной разнице цен на рынке.

2025 год обещает стать сложным для российских потребителей из-за стремительного роста цен на базовые продукты и напитки. Экономические, климатические и геополитические факторы формируют глобальные тенденции, которые делают неизбежным удорожание привычных товаров. В этих условиях специалисты рекомендуют готовиться к новым ценовым реалиям.

Ранее ФАС России пообещала проверить производителей сливочного масла из-за резкого подорожания.