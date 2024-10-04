«Газпром», Ozon и VK оказались среди самых убыточных российских компаний

И если у газового гиганта убытки «на бумаге», то у маркетплейса и соцсети, судя по всему, на деле

Российский «Форбс» подсчитал, изучив отчетность крупнейших российских компаний, какие из них оказались максимально убыточными по наконец-то подведенным итогам 2023 года. Оказалось, если судить формально, хуже всего дела обстоят у «Газпрома».

Отчетность газового гиганта продемонстрировала убыток в 583,1 миллиарда рублей, что выглядит ужасающе на фоне чистой прибыли в 1,3 триллиона, которая имело место в 2022-м. Однако, признает издание, убыток убытку – рознь. «Газпром» получил его не по-настоящему, а «на бумаге» из-за обесценивания финансовых активов и потери от курсовых разниц. При этом количество денег, которые компания получает по факту, за 2023-й выросло на 5%.

В отличие от «Газпрома», маркетплейс Ozon несет убытки постоянно. В 2022 компания оказалась в минусе на 58,2 миллиарда рублей. В 2023 стало получше, но хотя бы до самоокупаемости еще далеко – расходы превысили доходы на 42,7 милларда.

VK, главным активом которой является одноименная социальная сеть, в 2023-м потеряла 34,3 миллиарда по сравнению с 32,6 миллиарда в 2022 году. При этом выручка, год к году, подскочила на 36%, однако расходы выросли еще больше. На зарплаты персонала +44%, на партнерские выплаты и медиаконтент – на 70%. Маркетинг и вовсе стал дороже на 76%. Тенденция продолжается и в первом полугодии 2024 года: за шесть месяцев убыток уже составил 24,6 миллиарда. Возможно, VK сможет улучшить показатели, если в России окончательно «зарубят» тот же Youtube.

Отметим, что вышеупомянутый «Газпром», независимо от своих финансовых показателей, давно вливает и продолжает вливать огромные средства в футбольный клуб «Зенит» из Санкт-Петербурга. В обществе сомневаются, что такие вложения актуальны после того, как российский футбол был отстранен от еврокубков и, что называется, варится в собственном соку.

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