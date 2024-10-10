Красная икра в России может радикально подорожать к Новому году

По состоянию на октябрь ее цена по сравнению с прошлым годом уже выросла на 25 процентов

Украшение новогоднего стола бутербродами с красной икрой может стать дорогим удовольствием для жителей России. Хотя и гораздо более демократичная по цене, чем черная, она уже стала дороже на четверть в октябре 2024 по сравнению с октябрем 2023-го. Это при том, что как раз завершилась путина, сезон вылова рыбы, то есть предложение находится на максимально возможном уровне.

Далее есть два прогноза развития ситуации. Один – относительно оптимистичный. Так, руководитель Рыбного союза Александр Панин высказал в комментарии «Известиям» мнение: к Новому году цена подрастет еще где-то на 10 процентов.

Как он отметил, всему виной классический закон рынка – падение предложения на фоне роста спроса. Предложение упало потому, что существуют некие законы природы, влияющие на двухгодичную цикличность вылова рыбы. По нечетным годам он выше, а по четным, каким и является 2024-й – ниже.

При этом даже для четного года ситуация оказалась печальной. Планировалось выловить 320 тысяч тонн лососевых, а на деле улов составил лишь 230 тысяч тонн, что почти в 1,4 раза ниже. При этом выход икры составляет 4-5% от массы рыбы. То есть по максимуму красной икры улова-2024 получится 11500 тонн, или около 82 миллионов максимально распространенных в продаже консервных банок по 140 грамм. Чуть больше, чем полбанки в среднем на одного россиянина.

В связи с этим еще один эксперт, Александр Фомин, вице-президент Рыбной ассоциации, озвучил другие цифры. По его данным, красная икра уже подорожала не на 25, а минимум на 50 процентов. По сравнению с уловом-2024 в 230 тысяч тонн, в 2023-м было поймано более 600 тысяч, то есть рыбы стало меньше почти втрое. Цены на икру еще не улетели в небеса, поскольку пока распродаются прошлогодние запасы. А сколько она будет стоить к 31 декабря – этого вообще пока никто не знает.

Отметим, что цены на красную икру уже ощутимо подскакивали всего три года назад, в 2021-м. Это последовало после того, как в 2020-м вылов рыбы оказался самым слабым за несколько лет. Однако даже тогда, по сравнению с 2024-м, удалось добыть 300 тысяч тонн, что значительно больше, чем 230 тысяч.

Возможно, это будет означать увеличение количества фальсификата на прилавках. Роспотребнадзор регулярно напоминает гражданам, как правильно выбирать красную икру.

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