Ни заморозки, ни обнуления вкладов не будет, речь о более тонких рисках: профессор экономики Катасонов предупредил россиян

ЦБ РФ, играя ключевой ставки, создал долговую пирамиду, которая может рухнуть уже в этом году, создав большие проблему экономике, убежден эксперт.

Простите за каламбур, но «прогрев» темы по заморозке вкладов россиян ни на минуту не охладевает. Как намекнул известный экономист Михаил Хазин в эфире Радио Sputnik, «британская сетка» российских СМИ раскачивает ситуацию, и тема заморозки вкладов является одной из таких. Профессор экономики Валентин Катасонов полностью разделяют эту позицию с коллегой. Эксперт убежден, что ни заморозки, ни обнуления не будет, а речь идет о более тонких рисках.

Россиянам пытаются навязать мысль, что возможное обнуление средств вкладчиков произойдет после завершения специальной военной операции. Это миф, так как к СВО вклады не имеют никакого отношения, а причина связана с предстоящим экономическим кризисом, который возможен в текущем году, объяснил Катасонов. Дело в том, что Банк России, играя ключевой ставкой, фактически создал долговую пирамиду, которая может рухнуть в 2025 году, что и приведет к экономическому кризису.

Эксперт хотел бы успокоить держащих свои накопления в банках под высокие проценты россиян, но предпочел этого не делать и сказать правду. ЦБ России вряд ли пойдет на такой шаг, чтобы обнулить вклады, не потому что это слишком примитивно и рисковано, когда можно использовать совсем другие варианты, более тонкие. Скорее всего регулятор выберет другой путь – разгонит инфляцию и обесценит все депозиты, уточнил изданию «Царьград» Валентин Катасонов.

Такой прием уже был использован с вкладами советских людей в 1991 году. Сначала создали сложности для снятия вкладов, потом деньги обесценили, считай они растаяли. Сегодня обязательства государства по вкладам советских граждан перевалило за триллионы рублей.

Катасонов считает, что у людей очень короткая память, и они уже забыли о том, что было, и снова понесли деньги банкам под высокие вклады. Рассчитывать на то, что за эти годы государство стало более щепетильным, более законопослушным, не стоит, предупредил население профессор.

К слову сказать, экономист Михаил Хазин тоже считает, что из-за таких высоких ставок, под которые сегодня банки выдают деньги, потребуется одно из двух: либо заморозка вкладов, либо девальвация рубля. В заморозку Хазин не верит, а вот в девальвацию – очень. Так, доллар стоил 90 рублей, потом резко подскочил. А это значит, что Центробанк выбрал путь обесценивания рубля и, соответственно, вкладов.

В свою очередь Валентин Катасонов не исключил и другого пути, по которому может пойти Банк России. Речь идет об обмене рублей на вкладах на цифровой рубль. Доктор экономических наук прогнозирует, что первый зампред ЦБ РФ Ольга Скоробогатова покинет свой пост и сделает это сразу же после того, как объявит о массовом внедрении цифрового рубля. Россияне настроены против цифрового рубля, но выбора им не оставят. Скажут, что банки выполнят все обязательства, но только в цифре.

«В конечном счёте людей могут принудительно втянуть в этот цифровой «концлагерь»», – резюмирует эксперт.

Ранее глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков назвал разговоры о заморозке вкладов «провокационным» и посетовал на то, что подобные слухи распространяют «враги нашей страны».

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