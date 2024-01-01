Правительство РФ утвердило беспошлинный импорт яиц в страну

Ни отечественные производители, ни потребители, не верят в успокоительные заверения чиновников о том, что цены стабилизируются.

Российское правительство подписало постановление о беспошлинном импорте яиц с 1 января по 30 июня 2024 года. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Подкомиссия по таможенно-тарифному регулированию одобрила обнуление таможенной пошлины на ввоз в РФ 1,2 млрд яиц. Выдавать документы, необходимые для беспошлинного ввоза продукции уполномочен Минсельхоз, следует из документа. Кроме того, в нем определен перечень компаний, которые будут освобождены от уплаты ввозной таможенной пошлины.

Отмечается, что министерство сельского хозяйства будет ежедневно размещать на своем сайте данные об остатке куриных яиц, на которые распространяется нулевая ввозная пошлина.

Ранее вице-премьер РФ Виктория Абрамченко заявила, что российский рынок достаточно обеспечен яйцами, потому дефицита этого продукта в РФ нет и не будет. По ее словам, цена на яйца должна стабилизироваться после Нового года.

Однако ни отечественные производители, ни потребители, не верят в успокоительные заверения чиновников, потому что официальная оценка причин дефицита яиц и их подорожания по-прежнему основывается на вранье. Все прекрасно знают, что причиной подорожания и дефицита являются в первую очередь рост цен на комбикорма, падение курса рубля, а также дефицит импортных антибиотиков и вакцин, без которых куры массово дохнут.

Ранее «Блокнот» рассказывал о реакции отечественных сельхозпроизводителей и потребителей на решение правительства пустить на российский рынок иностранных производителей.