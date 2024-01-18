В России предложили запретить поставки пива из недружественных стран. Россия последние новости на сегодня. Новости России. Россия новости. Россия новости 16 января 2024. Новости России 16 января 2024

Это должно поддержать отечественных производителей.

Председатель комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Алексей Диденко предложил включить пиво и пивные напитки, произведенные в недружественных странах, в список товаров, запрещенных к импорту. Об этом сообщают “Известия”, ссылаясь на обращение, адресованное премьер-министру Михаилу Мишустину.

В первую очередь речь идет о Германии, которая в 2022-2023 годах представляла более трети общего импорта пива в РФ, а также о Литве и Латвии. Диденко отметил, что экспорт пива в Россию имеет такое же стратегическое значение для Германии, как для Польши поставки яблок.

В 2023 году объем поставок немецкого пива в Россию достиг 96 миллионов долларов, за ним следуют Литва с 36,5 миллионами и Латвия с 34,4 миллиона. Диденко выразил недовольство тем, что страны, критикующие Россию после начала боевых действий на Украине, при этом зарабатывают на ней.

Депутат подчеркнул, что импорт пива составляет всего 6% рынка, и запрет на его ввоз не повлияет на доступность продукта, а лишь поддержит местных производителей. Он также отметил, что дружественные страны могут занять место, освободившееся после запрета, хотя конкретные страны он не назвал.

Ранее комитет Госдумы по экономполитике предложил ввести госрегулирование цен на пиво, сидр и медовуху, аналогично регулированию цен на водку. Депутаты оправдывают такие меры заботой о населении и необходимостью увеличения доходов бюджета. Производители предупредили, что подобная инициатива приведет к росту цен и может способствовать переходу к дешевым алкогольным заменителям.

Кроме того, ученые отмечают, что глобальное потепление сделает пиво в Европе более дорогим и менее вкусным.