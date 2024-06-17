Праздник к нам приходит: Coca-Cola решила снова вернуться на российский рынок

Американский производитель регистрирует товарные знаки в РФ.

Американский производитель напитков Coca-Cola Company в апреле подал в Роспатент три заявки на регистрацию товарных знаков брендов Coca-Cola, Sprite и Fanta, которые были выведены с российского рынка в 2022 году, сообщает «Ведомости» со ссылкой на базу ведомства.

Данные товарные знаки относятся к 32-му и 33-му классам Международной классификации товаров и услуг, охватывающим безалкогольные и алкогольные напитки, а также газированные напитки, отмечает издание.

The Coca-Cola Company приняла решение уйти с российского рынка в марте 2022 года, однако не уточнила конкретные меры. Тем не менее, в 2023 году российское подразделение Coca-Cola HBC Holdings удвоило прибыль, достигнув 10,3 миллиарда рублей, что в 2,2 раза выше показателя 2022 года (4,6 миллиарда рублей). Этот результат стал самым высоким за последние годы.

До ухода с российского рынка Coca-Cola занимала шестое место в рейтинге 50 крупнейших брендов FMCG с долей продаж 0,9%. Ее ближайший конкурент, марка PepsiCo, была на 18-й строчке с долей 0,5%, а бренд «Добрый», выпускающий соки, занимал 15-е место с долей продаж 0,5%. В октябре 2023 года оригинальная торговая марка Coca-Cola исчезла из топ-50 крупнейших брендов по России.

Ранее сообщалось, что Россия открывает свой рынок для импортных куриных яиц.

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